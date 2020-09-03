Слуцкий счел ситуацию с Навальным срежиссированной кампанией против РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Москва готова на всех уровнях к сотрудничеству с Берлином по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, но происходящее похоже на срежиссированную кампанию против России, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"По сути, перед мировым сообществом снова пытаются разыграть спектакль с целью очередной дискредитации РФ и продвижения чьих-то экономических интересов", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале в четверг.

"Посол России в ФРГ до сих пор не получил никаких внятных и документальных подтверждений версии немецких врачей об отравлении Навального, тем не менее, на различных уровнях, в том числе в парламентской плоскости, мы слышим громкие требования объяснений от России и призывы свернуть сотрудничество в рамках "Северного потока 2", - отметил парламентарий.

"Мой коллега председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген прямо говорит, что, мол, "завершение проекта будет серьезным побуждением для Москвы". "Мечтания о стратегическом партнерстве с Россией должны быть окончательно оставлены. Ответ должен быть жестким", - заявлял он немецкой прессе", - сказал глава думского комитета.

Он задался вопросом, "правда ли это нужно Берлину?" "Или все-таки кому-то срочно необходимо было сместить фокус с американо-германского противостояния вокруг "Северного потока 2" и перспектив обмена "санкционными любезностями"? Ответы здесь нужно искать точно не в России", - считает Слуцкий.

По его словам, как и в случае с "делом Скрипалей", российской стороне пока не были представлены никакие доказательства. "Ссылки на то, что в такой стране, как Германия, просто не пройдут варианты с голословными обвинениями, простите, не совсем состоятельны. Как мы помним, ни одной европейской столице, которая в знак солидарности с Лондоном высылала российских дипломатов в 2018 году (в том числе Берлину), реальных свидетельств причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии (а не просто highly likely) так и не предъявили", - заявил Слуцкий.

Он также не верит в версию отравления Навального ядом группы "Новичок". "Химики поднимают на смех заявления о том, что блогер якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Ни групп, ни семейств "Новичка" не существует, утверждают российские специалисты", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что Москва готова на всех уровнях к сотрудничеству с Берлином и по-прежнему ждет ответное письмо на запрос Генпрокуратуры РФ и конкретных документальных выводов немецких медиков о состоянии Алексея Навального.

"Дай Бог ему скорейшего выздоровления!", - пишет Слуцкий.

Госпитализация и следы "Новичка"

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Он был госпитализирован в Омске, а затем переведен в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией и отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не исключил, что ситуация с Навальным может являться провокацией западных спецслужб.

Отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перехваченных переговорах между Варшавой и Берлином, а также о том, что ситуация с отравлением Навального могла являться фальсификацией, Нарышкин сказал: "Если президент Лукашенко такое заявил, то он имел на это соответствующие основания". "Я со своей стороны вполне допускаю это", - добавил глава СВР.