Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 03.09В России 1 009 995+4 995В мире 26 031 410+281 768

Песков не считает, что отравление Навального могло быть кому-либо выгодно

Мы заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом, заявил он

Песков не считает, что отравление Навального могло быть кому-либо выгодно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не видят никаких поводов для обвинения российского государства в связи со случившимся с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Навальный попал в больницу

На вопрос, кому могло быть выгодно отравление оппозиционера, он ответил, что не может этого сказать.

"Не думаю вообще, что кому-то это могло быть выгодно. Если просто трезво смотреть на происходящее, - сказал Песков. - Я бы аккуратно говорил насчет обвинения российского государства. Все-таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинений российского государства".

"Никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи", - добавил он. Также в Кремле, по его словам, не видят оснований для введения из-за этого санкций против России и против проекта "Северный поток 2".

Особые заявления или переговоры с Меркель

В связи с заявлениями правительства Германии и канцлера Ангелы Меркель о том, что Навального отравили веществом из группы "Новичок", Владимир Путин не планирует специальных заявлений. Также он не планирует побеседовать с Меркель.

"Пока контактов между президентом и канцлером не было. Пока в ближайшее время каких-либо согласованных контактов также нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, общались ли Путин и Меркель после заявления немецкой стороны об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Он заметил, что два лидера достаточно часто общаются по телефону. "Поэтому, наверно, если одна из сторон посчитает необходимым, то такие контакты смогут состояться", - заметил пресс-секретарь.

"Мы, безусловно, не хотели бы, чтобы наши партеры в Германии, других европейских странах, спешили с какими-то оценками, мы предпочли бы находиться в диалоге", - продолжил он.

Отсутствие информации от ФРГ

Заявление канцлера может говорить о том, что у специалистов ФРГ имеются какие-то существенные результаты исследования здоровья Навального, но Россия, не будучи знакома с ними, не может давать свою оценку, отметил Песков.

"Мы надеемся, что удастся установить причины произошедшего, мы в этом заинтересованы, мы этого хотим, и для этого нам нужна информация из Германии. Информации из Германии мы пока не имеем", - добавил он.

Он напомнил, что Генпрокуратура России направила в ФРГ запрос о правовой помощи, Берлин его получил, но ответа до сих пор не дал.

Он отметил, что послу в Берлине также не было предоставлено конкретной информации о результатах исследований германских специалистов, которые позволили прийти к выводу об отравлении Навального.

"Мы заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия, этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. До сих пор какой-либо информации мы не получили. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - сказал Песков.

Российское расследование

"МВД выполняет доследственную проверку, все необходимые действия, и эти действия выполняются без какого-либо указания президента. Здесь нет никакой необходимости для указания президента", - напомнил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, будет ли Путин просить СКР возбудить уголовное дело по ситуации с Навальным.

На вопрос о том, считают ли в Кремле, что по-прежнему нет повода для возбуждения уголовного дела для расследования произошедшего с оппозиционером, Песков ответил: "Мы не имеем информации от наших коллег в Берлине. Все анализы, которые были взяты, все образцы биологических проб и так далее не позволили нашим специалистам - это и врачи, и токсикологи, и так далее - не позволили выявить какие-либо отравляющие вещества".

"Вчера мы услышали из Берлина, что однозначно установлено отравляющее вещество, более того, заявлено, что это химическое боевое отравляющее вещество нервнопаралитического действия. Если это так, то для наших доследственных проверочных действий, которые выполняют наши следователи, необходимо знать, что же выявили, установили наши германские коллеги. Надеемся, что мы получим эту информацию", - добавил пресс-секретарь президента.

Хроника 20 августа – 03 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Дмитрий Песков Владимир Путин Алексей Навальный Ангела Меркель Германия Новичок

Новости по теме

Новости

"СКАН-Интерфакс" начал использовать данные MediaHills для оценки аудитории ТВ-программ

Перепись населения в труднодоступных районах РФ стартует в октябре

Перепись населения в труднодоступных районах РФ стартует в октябре

Ураган с порывами ветра свыше 40 м/с впервые за 50 лет отмечен во Владивостоке

Ураган с порывами ветра свыше 40 м/с впервые за 50 лет отмечен во Владивостоке

Правительство РФ не поддержало идею об отмене транспортного налога

Правительство РФ не поддержало идею об отмене транспортного налога

Власти Чечни решили обеспечить "информационную безопасность СМИ"

ДТП с участием Михаила Ефремова

Прокурор попросила приговорить Ефремова к 11 годам колонии

"Красивые" номера предложили продавать за несколько миллионов рублей

"Красивые" номера предложили продавать за несколько миллионов рублей
Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 4 995 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрированы еще 4 995 случаев COVID-19 за сутки
ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов признал вину в суде

Ефремов признал вину в суде
Пандемия коронавируса

Первый этап испытаний вакцины центра "Вектор" успешно завершен

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');