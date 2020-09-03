Эксперт заявил, что первая волна коронавируса в РФ далека от окончания

Поэтому говорить о второй волне эпидемии рано, считает ведущий научный сотрудник Института Гамалеи Николай Малышев

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия пока не справилась с первой волной COVID-19, поэтому осенний подъем заболеваемости, который ждут специалисты, - это все еще продолжение текущей волны, а не новая, вторая волна, заявил врач-инфекционист, ведущий научный сотрудник Института имени Гамалеи Минздрава Николай Малышев.

"У нас эта волна длится и далека от окончания, поэтому мы говорим пока про первую волну, в которой могут быть самые разнообразные возможности для повышения заболеваемости", - сказал Малышев на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о второй волне коронавируса.

Он напомнил, что осенью ожидается общий подъем заболеваемости не только коронавирусной инфекцией, но и сезонными ОРВИ.

Малышев также отметил, что не стоит думать, что потеря обоняния - это обязательно новый коронавирус: любое ОРВИ может к этому привести.

"Ну какое может быть обоняние, если нос забит выделениями? Конечно, никакого обоняния нет. И вкус страдает - при других респираторных инфекциях, совершенно не связанных с ковидом", - сказал Малышев.