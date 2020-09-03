Навальный в Томске снимал сюжет о коррупции в коммунальном хозяйстве
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Штаб Алексея Навального выпустил видеосюжет по результатам поездки оппозиционера в Томск, после посещения которого он впал в кому.
В сюжете Навальный рассказывает об ООО "Томскводоканал", ООО "Горсети", АО "ТомскРТС", их руководстве и владельцах, которые являются депутатами городского и областного парламентов.
В частности, оппозиционер утверждает, что некогда муниципальные предприятия были захвачены и перешли в частные руки.
В сюжете присутствуют съемки с беспилотника, на которых, как утверждается, показаны частные дома руководителей и владельцев томских коммунальных предприятий.
Кроме того, Навальный взял интервью у бывшего мэра Томска Александра Макарова, который рассказал о вхождении в 2003 году на томский коммунальный рынок ОАО "Российские коммунальные системы" (РКС).
Навальному стало плохо 20 августа на пути из Томска в Москву. В коме он попал в реанимацию омской больницы, а 22 августа перевезен на лечение в Берлин. Накануне власти Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".
ООО "Томскводоканал" арендует водопроводно-канализационное хозяйство Томска с 2011 года до конца 2040 года. Предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению для более чем 500 тыс. человек, обслуживая 750 км водопроводных и 520 км канализационных сетей. Совладельцами компании через чешскую V.V.S. a.s. является группа граждан РФ, крупнейший бенефициар - Кирилл Новожилов, который также является депутатом думы Томска.
ООО "Горсети" занимается эксплуатацией электрических сетей в Томске. Основным владельцем компании, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", является ее гендиректор и депутат облдумы Владимир Резников (с долей 51%). Кроме того, в числе совладельцев предприниматели Рафаиль Валитов и Владимир Калинин (по 14,5%), а также Валентина Афанасьева и Елена Телкова (по 10%).
АО "ТомскРТС" - 100%-ное дочернее общество АО "Томская генерация", специализируется на обслуживании, ремонте тепловых сетей и сбыте теплоэнергии в Томске. Кроме того, компания обслуживает 22 локальных источника теплоснабжения. Генеральным директором компании является депутат гордумы Сергей Панасюк.