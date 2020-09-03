Навальный в Томске снимал сюжет о коррупции в коммунальном хозяйстве

Оппозиционер Алексей Навальный Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Штаб Алексея Навального выпустил видеосюжет по результатам поездки оппозиционера в Томск, после посещения которого он впал в кому.

В сюжете Навальный рассказывает об ООО "Томскводоканал", ООО "Горсети", АО "ТомскРТС", их руководстве и владельцах, которые являются депутатами городского и областного парламентов.

В частности, оппозиционер утверждает, что некогда муниципальные предприятия были захвачены и перешли в частные руки.

В сюжете присутствуют съемки с беспилотника, на которых, как утверждается, показаны частные дома руководителей и владельцев томских коммунальных предприятий.

Кроме того, Навальный взял интервью у бывшего мэра Томска Александра Макарова, который рассказал о вхождении в 2003 году на томский коммунальный рынок ОАО "Российские коммунальные системы" (РКС).

Навальному стало плохо 20 августа на пути из Томска в Москву. В коме он попал в реанимацию омской больницы, а 22 августа перевезен на лечение в Берлин. Накануне власти Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".