Омские врачи не согласны с Германией насчет отравления Навального "Новичком"

Больница в Омске, где находился Алексей Навальный Фото: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Лечившие Алексея Навального омские медики не согласны с выводами немецких специалистов о том, что оппозиционер был отравлен, заявил в среду в эфире телеканала "Россия 24" заведующий отделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев.

"Мнения наши разделяются в этом вопросе. Здесь выходят на первый план метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями (к которым относится отравляющее вещество "Новичок" - ИФ)", - сказал Сабаев, отвечая на вопрос о том, противоположны ли мнения российских и немецких врачей.

2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

"В первые восемь часов пребывания пациента в стационаре были проведены химико-токсикологические исследования в трех независимых лабораториях. Никаких токсикантов, включая такие сильнодействующие яды, как фосфороорганические соединения, ни в крови, ни в моче выявлено не было", - заявил Сабаев.

При этом он отметил, что исследование на наличие в организме пациента именно фосфороорганических и других сильнодействующих веществ было первой задачей, которая ставилась перед химико-токсикологической службой во всех трех лабораториях.

Ответ, по его словам, был получен буквально через несколько минут после того, как началось химико-токсикологическое исследование. Фосфороорганические соединения подтверждены не были.

"Для фосфороорганических отравлений характерен так называемый медиаторный синдром, проявляющийся несколько иной клиникой. Да, у пациента имели место быть мозаичные проявления холенергического синдрома. Но мозаичные и кратковременные, поэтому и вводился атропин даже в нашей клинике. Но классической картины отравления фосфороорганическими соединениями не было", - отметил Сабаев.

Отравились бы и остальные

Он также подчеркнул, что фосфороорганические соединения - весьма токсичные вещества, и использовать их в целях отравления одного человека не представляется возможным. То есть, по его мнению, если бы на пациента пытались воздействовать этим веществом накануне полета или во время него, то симптомы интоксикации наблюдались бы и у окружавших его людей, но этого не произошло.

"Не забываем, что пациент пребывал в самолете в замкнутом пространстве. Такие вещества являются высокотоксичными и даже в малых дозировках приводят к достаточно фатальным изменениям в организме", - подчеркнул Сабаев.

Также, по словам Сабаева, проводились лабораторные исследования на различные спирты, на наркотические вещества, на лекарственные препараты разных групп, в том числе снотворных, седативных, нейролептиков, психотропных. Спектр токсикологических исследований был очень широкий. По ним также был получен отрицательный результат.

Вместе с тем уже в первые часы пребывания пациента в стационаре у него был выявлен высокий уровень сахара в крови и другие признаки тяжелого метаболического нарушения, что позволило омским врачам сделать вывод о том, что причины его состояния заключаются отнюдь не во внешнем воздействии.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы скорой медпомощи N1. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы веществ группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов.