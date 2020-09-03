ЦБ сообщил о восстановлении экономики РФ в рамках прогнозов регулятора

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Последние несколько месяцев в России наблюдется улучшение деловой активности, стабилизация финансовых рынков, оживление кредитования и восстановление экономики в рамках прогнозов, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.

"Надо сказать, что падение экономики было меньше, чем ожидали многие, восстановление, хотя и неравномерно, но идет в целом в соответствии с нашими прогнозами, в частности, это можно видеть по мониторингу отраслевых финансовых потоков, который мы начали проводить в условиях пандемии. Мы видим, что отклонения от нормального уровня платежей различаются по отраслям, колеблются от недели к неделе, но общий тренд на нормализацию, он бесспорен", - сказала она.

Банк России перешел к мягкой денежно-кредитной политики (ДКП), снизив ключевую ставку до исторического минимума в 4,25%. "Это необходимо для удержания инфляции на цели в условиях дезинфляционных рисков, связанных со значительным падением совокупного спроса, но эта направленность денежно-кредитной политики также будет помогать экономике быстрее вернуться к потенциалу", - отметила Набиуллина.

Она подчеркнула, что потенциал роста экономики, который был скорректирован из-за пандемии, еще предстоит оценить. "Структурные сдвиги в российской и в мировой экономике, которые возникли в результате пандемии, скорее всего, повлияли и на потенциал экономики. Насколько сильно, это еще только предстоит увидеть и оценить", - подчеркнула глава ЦБ.