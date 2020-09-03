Калининградца оштрафовали за оправдание теракта в Крайстчерче

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Западный окружной военный суд оштрафовал на 350 000 рублей жителя Калининграда за оправдание теракта в Новой Зеландии, сообщило областное управление ФСБ.

Поводом для претензий к подсудимому стала его публикация в интернете от 15 марта 2019 года. Ему вменили уголовную статью о публичных призывах к терроризму.

"Он назвал действия террористов правильным, нуждающимся в поддержке и подражании", - говорится в пресс-релизе.

15 марта 2019 года молодой гражданин Австралии Брентон Таррант совершил два теракта против мусульман в Крайстчерче. Погиб 51 человек. В конце августа Таррант получил первый в истории Новой Зеландии пожизненный срок.