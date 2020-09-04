Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38Заразились
на 03.09В России 1 009 995+4 995В мире 26 304 856+273 446

Завершено расследование дело генерала МВД Мельникова

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - СКР сообщил, что завершил расследование уголовного дела генерала МВД, бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александра Мельникова. Его обвиняют в попытке получить взятку в размере 30 млн рублей.

Подследственный, три его подельника и их защита изучают материалы дела.

В зависимости от предполагаемой роли каждого фигуранта, им вменяют покушение на получение и дачу взятки в особо крупном размере, посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, покушение на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2019 году к Мельникову через посредников – Ивана Викова и Андрея Фролова – обратился Андрей Викол. Он попросил за 30 млн рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении денежных средств у компании, подконтрольной Виколу. Дело находилось в производстве одного из следственных подразделений ГУ МВД Москвы.

Мельников, используя авторитет и значимость занимаемой должности, убедил уполномоченное лицо возобновить расследование по этому делу, установили в СК. Затем дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Противоправную деятельность генерала выявили сотрудники управления "М" ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России.

Мельников был задержан и арестован 25 сентября 2019 года. Тогда сообщалось, что его обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупных размерах и что его подозревали в подготовке плана вымогательства у одного предпринимателя 100 млн рублей за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности. Бизнесмен понял, что его обманывают, и пожаловался в службу собственной безопасности МВД, подозреваемых задержали после передачи им 30 млн рублей.

Александр Мельников МВД СКР Москва Иван Виков Андрей Викол Андрей Фролов

Новости
Навальный попал в больницу

СК передал заявление ФБК о покушении на Навального в региональный главк

СК передал заявление ФБК о покушении на Навального в региональный главк

Что случилось этой ночью: пятница, 4 сентября

В Госдуме назвали сроки решения об открытии границы с Белоруссией

В Госдуме назвали сроки решения об открытии границы с Белоруссией

Власти Приморья назвали сроки восстановления электроснабжения после тайфуна

Власти Приморья назвали сроки восстановления электроснабжения после тайфуна

Опрос ФОМ показал, что патриотами себя считают более 80% россиян

Что произошло за день: четверг, 3 сентября

Полицейские и студенты пополнили список приоритетных групп по вакцинации

Полицейские и студенты пополнили список приоритетных групп по вакцинации
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Суд в Москве оставил Фургала в СИЗО до декабря

Россию заподозрили в атаке на Минздрав Грузии

Россию заподозрили в атаке на Минздрав Грузии
Навальный попал в больницу

Навальный в Томске снимал сюжет о коррупции в коммунальном хозяйстве

Навальный в Томске снимал сюжет о коррупции в коммунальном хозяйстве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');