Завершено расследование дело генерала МВД Мельникова

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - СКР сообщил, что завершил расследование уголовного дела генерала МВД, бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александра Мельникова. Его обвиняют в попытке получить взятку в размере 30 млн рублей.

Подследственный, три его подельника и их защита изучают материалы дела.

В зависимости от предполагаемой роли каждого фигуранта, им вменяют покушение на получение и дачу взятки в особо крупном размере, посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, покушение на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2019 году к Мельникову через посредников – Ивана Викова и Андрея Фролова – обратился Андрей Викол. Он попросил за 30 млн рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении денежных средств у компании, подконтрольной Виколу. Дело находилось в производстве одного из следственных подразделений ГУ МВД Москвы.

Мельников, используя авторитет и значимость занимаемой должности, убедил уполномоченное лицо возобновить расследование по этому делу, установили в СК. Затем дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Противоправную деятельность генерала выявили сотрудники управления "М" ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России.

Мельников был задержан и арестован 25 сентября 2019 года. Тогда сообщалось, что его обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупных размерах и что его подозревали в подготовке плана вымогательства у одного предпринимателя 100 млн рублей за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности. Бизнесмен понял, что его обманывают, и пожаловался в службу собственной безопасности МВД, подозреваемых задержали после передачи им 30 млн рублей.