Минюст открыл конкурс на должность судьи ЕСПЧ от России

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минюст открыл конкурс для претендентов на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России, которая станет вакантной в 2022 году.

Кандидатов отбирает конкурсная комиссия. На первом этапе она проверяет представляемые документы "на предмет соответствия кандидатов установленным требованиям", объяснили в пресс-службе министерства. Документы нужно подать не позднее 5 октября 2020 года.

Затем комиссия проведет индивидуальные собеседования с кандидатами по вопросам, связанным с выполнением обязанностей судьи. При этом будет учитываться уровень владения официальными языками Совета Европы.

Сейчас должность судьи ЕСПЧ от России занимает Дмитрий Дедов. Он был избран в 2012 году на девятилетний срок.