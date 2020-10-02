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Минюст получил заявку Чикова на конкурс на место судьи ЕСПЧ от России

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минюст получил заявку юриста Павла Чикова, главы международной правозащитной группы "Агора", на участие в конкурсе на должность судьи ЕСПЧ от России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Заявка Чикова поступила в ведомство 21 сентября. Пока на конкурс подано 19 заявок. Их прием завершится 5 октября.

Чиков 1 октября сообщил, что решил выдвинуться на этот конкурс.

"Россия уже четырежды проходила этот процесс - в 1996, 1998, 2004 и 2012 годах. Интересно, что ни разу процедура отбора кандидатов не была прозрачной, всегда кандидаты отбирались кулуарно. Каждый раз это были люди из дипломатических, судейских либо академических кругов. Ни одного адвоката, ни одного практикующего юриста, тем более ни одного правозащитника среди кандидатов не было", - рассказал он "Интерфаксу".

По критериям Минюста, к выдвижению на позицию судьи ЕСПЧ будут допущены кандидаты, наиболее соответствующие требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод и рекомендациям Парламентской ассамблеи Совета Европы и Комитета министров Совета Европы.

Кандидаты должны соответствовать следующим условиям: обладать самыми высокими моральными качествами и удовлетворять требованиям, предъявляемым при назначении на высокие судебные должности, или быть правоведами с общепризнанным авторитетом; активно владеть одним из рабочих языков Совета Европы и иметь хотя бы пассивное знание второго; обладать знанием международного публичного права и национальных правовых систем, а также необходимым практическим юридическим опытом, в том числе в сфере прав человека; быть не старше 65 лет к моменту вступления в должность.

На первом этапе конкурса комиссия Минюста рассматривает поступившие документы желающих на предмет соответствия установленным требованиям, после этого отобранные кандидаты направляются на проверку необходимого уровня владения официальными языками Совета Европы, затем проводятся индивидуальные собеседования, связанные с выполнением обязанностей судьи ЕСПЧ.

Как объяснил "Интерфаксу" Чиков, по итогу конкурса отбираются трое претендентов - либо двое мужчин и женщина, либо наоборот, - кандидатуры которых Россия должна направить в ПАСЕ до 21 мая 2021 года. Из этих троих ПАСЕ выберет голосованием одного в июне следующего года.

В 2012 году российским судье в ЕСПЧ был избран Дмитрий Дедов, который до этого был судьей Высшего арбитражного суда РФ.

Павел Чиков Агора ЕСПЧ Дмитрий Дедов Минюст ПАСЕ

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