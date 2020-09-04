"Яндекс" выделит направление беспилотных авто в отдельную компанию

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что выделяет направление беспилотных автомобилей, которое сейчас входит в группу "Яндекс.Такси", в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG).

После реструктуризации "Яндекс" выкупит часть доли Uber в Yandex SDG, а также дополнительно инвестирует в новую компанию $100 млн и выдаст конвертируемый заем еще на $50 млн.

В результате доля Яндекса в Yandex SDG составит 73%, доля Uber - 19%, оставшиеся акции пойдут на мотивационную программу для сотрудников. Глава направления беспилотных автомобилей Дмитрий Полищук станет исполнительным директором Yandex SDG.

Сооснователь и глава группы "Яндекс" Аркадий Волож назвал направление беспилотников стратегически важным для компании.

"Поэтому мы увеличиваем долю в нём и вкладываемся в его развитие. Дополнительные инвестиции позволят команде вывести на новый уровень отличный продукт, который принесёт пользу экосистеме сервисов "Яндекса" и сможет реализовать коммерческий потенциал за пределами компании, в том числе на международном рынке", - сказал Волож.

"Яндекс" начал испытания беспилотных машин весной 2017 года. Сейчас в парке беспилотников компании 130 автомобилей в России, США и Израиле.

Регулирование в РФ пока не позволяет беспилотникам передвигаться по городу без инженера, пока они ездят только по Иннополису (там работает первая в Европе служба беспилотного такси, которое перевозит пассажиров без водителя за рулём).