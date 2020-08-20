Испытания российских беспилотников без водителя перенесли на 2021 год

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Испытания в России беспилотных автомобилей в полностью автономном режиме, без инженера-водителя, перенесли с осени на I–II квартал 2021 года, пишет газета "Ведомости".

Это следует из обновленной дорожной карты по внедрению беспилотных машин на дорогах общего пользования. В первой версии планировалось начать испытания осенью 2020 года. Документ доработали четыре профильных министерства – Минтранс, Минпромторг, МВД и Минэкономразвития.

В компании "Автонет", участвующей в составлении нормативных документов по беспилотной тематике, отметили, что испытание беспилотников без инженера в салоне – ключевой этап в процессе их внедрения и от них, по сути, зависит судьба проекта. В компании оценили, что для отработки технологий автономные испытания могут занять у разработчика до года. Однако, весьма вероятны непредвиденные сложности, и времени может потребоваться больше.

К полностью автономным испытаниям уже этой осенью планировали приступить "Яндекс", Сбербанк, ГАЗ и "КамАЗ".

Этапы дорожной карты

Правительство до конца августа рассмотрит обновленную карту и представит ее президенту РФ Владимиру Путину, так как внедрить беспилотные технологии поручал он. По его словам, реализация мероприятий дорожной карты, в том числе беспилотные испытания, сдвинулась из-за пандемии.

В дорожной карте говорится, что в первом полугодии 2021 года в отдельных субъектах РФ планируется разрешить испытания беспилотников без инженера в салоне на дорогах общего пользования. Сегодня такое движение разрешено в России только в закрытых испытательных зонах.

Последним этапом дорожной карты является согласование в IV квартале 2024 года техрегламента Таможенного союза по требованиям к беспилотникам. После этого можно будет их эксплуатировать в странах Таможенного союза.

"Ключевой проблемой остается отсутствие диалога в отрасли: компании-разработчики еще ни разу не представили результаты своих испытаний со статистикой по типам ДТП и другим проблемным точкам, а это важно для разработки всех нормативных документов и определения сроков", – отметил собеседник в одной из компаний. Из-за этого, по его словам, выход в коммерческую эксплуатацию беспилотников в России может сдвинуться и позже 2024 года.

Каковы успехи компаний

Представитель "Яндекса" рассказал, что их технология готова к постепенному переходу на следующий уровень – движению без человека в салоне. По его словам, беспилотные автомобили "Яндекса" уже два года ездят без водителей в качестве роботакси в Иннополисе – IT-городе в Татарстане с населением 3800 человек. В августе, как отмечается, компания начала регулярные тесты без инженера в салоне на улицах общего пользования в американском городе Энн-Арбор, в штате Мичиган. Там такие испытания разрешены.

"КамАЗ" начал испытывать грузовой беспилотник со страхующим водителем в 2019 году в кузбасской шахте. Автомобиль ехал по промышленной трассе из точки погрузки в точку разгрузки. Представитель "КамАЗа" отметил, что апреле 2020 года их грузовики в таком же режиме испытывались на Восточно-Мессояхском месторождении "Газпром нефти". Беспилотные машины-роботы также ездят по территории завода в Набережных Челнах.

ГАЗ разработал свои прототипы беспилотников на базе электромобиля "Газель NEXT". Представитель этой компании отметил, что их тестировали на полигоне завода.