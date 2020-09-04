"Яндекс" интегрирует каршеринг в "Яндекс.Такси"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Каршеринг "Яндекс.Драйв" войдет в состав группы "Яндекс.Такси", сообщила пресс-служба "Яндекса". Ранее "Яндекс.Драйв" входил в сегмент экспериментальных направлений "Яндекса". Команда "Яндекс.Драйва" продолжит свою работу внутри такси-группы, Антон Рязанов останется во главе проекта.

В апреле 2012 года сервис был выделен отдельную компанию - ООО "Яндекс.Каршеринг". Затем операционный и финансовый директор интернет-компании Грег Абовский указывал, что в "Яндексе" рассматривают возможность перераспределения активов, которые составляют такси-бизнес компании.

В августе сервисы каршеринга, такси и фудтеха были объединены в одно приложение - "Яндекс Go". В группе объяснили, что объединение поможет совместно развивать технологии и совершенствовать систему управления парком автомобилей. Водители, подключенные к "Яндекс Go", смогут брать в краткосрочную аренду автомобили каршеринга.

"Объединение сервисов будет полезно и паркам-партнерам. Большой опыт команды "Яндекс.Драйва" по удаленному управлению парком автомобилей позволит "Яндексу" предложить партнерам новый продукт - комплексную систему управления парком", - отмечают в "Яндексе", указывая, что такая система позволяет автоматизировать часть процессов, связанных с эксплуатацией автомобиля.

"Яндекс.Драйв" был запущен в феврале 2018 года. Сейчас в парке сервиса 16 000 автомобилей разных марок, вплоть до электромобилей Nissan Leaf и грузовых минивэнов. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 73 миллионов поездок. Каршеринг "Яндекса" работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.