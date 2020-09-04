Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:49Заразились
на 04.09В России 1 015 105+5 110В мире 26 304 856+273 446

"Яндекс" интегрирует каршеринг в "Яндекс.Такси"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Каршеринг "Яндекс.Драйв" войдет в состав группы "Яндекс.Такси", сообщила пресс-служба "Яндекса". Ранее "Яндекс.Драйв" входил в сегмент экспериментальных направлений "Яндекса". Команда "Яндекс.Драйва" продолжит свою работу внутри такси-группы, Антон Рязанов останется во главе проекта.

В России"Яндекс" выделит направление беспилотных авто в отдельную компаниюЧитать подробнее

В апреле 2012 года сервис был выделен отдельную компанию - ООО "Яндекс.Каршеринг". Затем операционный и финансовый директор интернет-компании Грег Абовский указывал, что в "Яндексе" рассматривают возможность перераспределения активов, которые составляют такси-бизнес компании.

В августе сервисы каршеринга, такси и фудтеха были объединены в одно приложение - "Яндекс Go". В группе объяснили, что объединение поможет совместно развивать технологии и совершенствовать систему управления парком автомобилей. Водители, подключенные к "Яндекс Go", смогут брать в краткосрочную аренду автомобили каршеринга.

"Объединение сервисов будет полезно и паркам-партнерам. Большой опыт команды "Яндекс.Драйва" по удаленному управлению парком автомобилей позволит "Яндексу" предложить партнерам новый продукт - комплексную систему управления парком", - отмечают в "Яндексе", указывая, что такая система позволяет автоматизировать часть процессов, связанных с эксплуатацией автомобиля.

"Яндекс.Драйв" был запущен в феврале 2018 года. Сейчас в парке сервиса 16 000 автомобилей разных марок, вплоть до электромобилей Nissan Leaf и грузовых минивэнов. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 73 миллионов поездок. Каршеринг "Яндекса" работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Яндекс Яндекс.Такси Яндекс.Драйв Антон Рязанов

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

Омские врачи рассказали, что Навальный худел перед отравлением

Омские врачи рассказали, что Навальный худел перед отравлением

"Яндекс" выделит направление беспилотных авто в отдельную компанию

Нападения в школах

Подозреваемый в подготовке массовых убийств планировал теракт в школе

ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 5 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено более 5 тыс. новых случаев COVID-19
Навальный попал в больницу

СК передал заявление ФБК о покушении на Навального в региональный главк

СК передал заявление ФБК о покушении на Навального в региональный главк

Завершено расследование дело генерала МВД Мельникова

Что случилось этой ночью: пятница, 4 сентября

В Госдуме назвали сроки решения об открытии границы с Белоруссией

В Госдуме назвали сроки решения об открытии границы с Белоруссией

Власти Приморья назвали сроки восстановления электроснабжения после тайфуна

Власти Приморья назвали сроки восстановления электроснабжения после тайфуна
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');