Главой Фонда дольщиков стал экс-руководитель Москомстройинвеста

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин досрочно прекратил полномочия гендиректора Фонда защиты прав дольщиков Олега Говоруна и назначил на эту должность Константина Тимофеева.

Соответствующее распоряжение правительства за подписью Мишустина размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Тимофеева Константина Петровича генеральным директором публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" на три года", - говорится в документе.

Тимофеев занимал должность председателя Москомстройинвеста с момента образования комитета в 2011 году до декабря 2018 года. Тогда он перешел на работу в одну из корпораций авиастроительной отрасли.

Ранее источник в федеральном правительстве сообщил "Интерфаксу", что Говорун написал заявление об увольнении с поста гендиректора Фонда защиты прав дольщиков.

"Говорун написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.

Летом прошлого года Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост премьер-министра РФ, назначил Говоруна главой фонда сроком на три года. При этом Говорун сохранил пост заместителя генерального директора АО "ДОМ.РФ".

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов.

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщала, что вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве в том числе строительную отрасль, предложил на должность главы Фонда защиты прав дольщиков своего бывшего подчиненного по московской мэрии - Константина Тимофеева. Сообщалось, что до этого Тимофеев отвечал в Москве за достройку таких проблемных жилых комплексов, как "Царицыно", "Терлецкий парк", "Академ-палас".