Гинцбург заявил, что вакцина Sputnik V защитит от любой дозы COVID-19

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская вакцина от новой коронавирусной инфекции Sputnik V способна давать защиту от любого количества возбудителя, заявил директор Института имени Гамалеи Минздрава России академик Александр Гинцбург.

"Тот иммунный ответ, который в настоящее время у добровольцев зафиксирован по действием данной вакцины, достаточен для противодействия любой заражающей дозе COVID-19, которую можно только вообразить", - сказал Гинцбург на брифинге в пятницу.

Ранее 4 сентября стало известно, что авторитетный международный журнал The Lancet опубликовал результаты I и II фазы клинических исследований российской вакцины от COVID-19 Sputnik V производства Института им. Гамалеи.

В публикации, авторами которой выступает большая группа разработчиков вакцины, отмечается, что в ходе I и II фазы у 100% участников исследований сформировался устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ.

Третья фаза исследований - в данном случае пострегистрационная, поскольку вакцина уже получила регистрацию в России - стартует в Москве, как ожидается, на следующей неделе. Кроме того, в середине сентября препарат может начать поступать в гражданский оборот.