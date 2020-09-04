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The Lancet опубликовал результаты исследований COVID-вакцины из РФ

The Lancet опубликовал результаты исследований COVID-вакцины из РФ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Один из самых авторитетных в мире научных журналов в области медицины The Lancet опубликовал результаты I и II фазы клинических исследований российской вакцины от COVID-19 Sputnik V производства Института имени Гамалеи.

"Научная публикация в The Lancet доказывает высокую безопасность и эффективность российской вакцины, а также приводит подробные данные о результатах клинических исследований", - говорится в совместном заявлении Института им. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В публикации, авторами которой выступает большая группа разработчиков вакцины, отмечается, что в ходе I и II фазы у 100% участников исследований сформировался устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ.

При этом уровень антител к новому коронавирусу у вакцинированных Sputnik V добровольцев в 1,4 - 1,5 раза превысил уровень антител у тех, кто переболел COVID-19. В пресс-релизе РФПИ утверждается, что британская фармкомпания AstraZeneca добилась более скромных результатов: уровень антител у переболевших и вакцинированных оказался примерно равным.

При этом у вакцинированных российским препаратом не обнаружено серьезных нежелательных явлений (в то время как у других вакцин-кандидатов этот показатель может составлять от 1% до 25%, говорят в РФПИ).

Объективная оценка

Директор Института им. Гамалеи академик Александр Гинцбург заявил "Интерфаксу", что публикация в журнале The Lancet долго готовилась, и статья по всем международным правилам прошла оценку у пяти независимых рецензентов. Кроме того, материал снабжен редакционными комментариями, которые в институте находят справедливыми и взвешенными.

"Научное сообщество совершенно объективно оценило. Никакого негативизма нет. Негативизм - это уже политика и экономика", - сказал Гинцбург агентству.

В свою очередь, в РФПИ считают, что статья стала ответом для тех, кто сомневался в вакцине. "Публикация в The Lancet показала открытость и готовность России к диалогу, а также стала ответом скептикам, которые необоснованно критиковали российскую вакцину", - прокомментировал результаты глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Между тем, как поясняется в пресс-релизе, это не последняя статья - The Lancet намерен продолжить серию публикаций о российской вакцине. В частности, там же планируется опубликовать результаты III фазы клинических испытаний, которая со дня на день должна стартовать в Москве. В ней, как сообщалось ранее, примут участие 40 тыс. добровольцев.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 04 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
The Lancet Институт имени Гамалеи Sputnik V Коронавирус

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