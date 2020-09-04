Ростуризм задумал реновацию центров Тулы, Углича и Нижнего Новгорода

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Чтобы повысить туристическую привлекательность исторических центров российских городов, Ростуризм запустит пилотный проект по редевелопменту. Об этом объявила руководитель ведомства Зарина Догузова на заседании оргкомитета по подготовке к 500-летию Тульского кремля.

Проект начнется с Тулы, Углича и Нижнего Новгорода. Эти города уже представили готовые проекты реновации.

Если проект поддержит Минфин, Ростуризм будет готов уже в 2020 году "дальше двигаться в этом направлении", отметила Догузова.

Сроки и объемы финансирования она не уточнила.

Первый замгубернатора Тульской области Вячеслав Федорощев сообщил, что разработана программа ревитализации исторической части Тулы на площади 124 га. По его словам, на это, по предварительным данным, потребуется 7,9 млрд рублей. Всего в городе реконструируют 37 объектов недвижимости.

По словам чиновника, в регионе за последние три года появилось 32 новых музейно-выставочных пространства, что позволило увеличить количество посетителей музеев почти на 22% - до 3,9 млн человек. Ради туризма регион в 2019 году посетило более 1 млн человек.

"Нам бы хотелось увязать все исторические и культурные пространства Тулы в единый туристический центр, когда туристы могли бы комфортно погулять по городу три часа и более. Увязать это с "последней милей", - сказала Догузова.

Также глава Ростуризма призвала региональные власти активнее развивать экологический туризм, участвовать в проектах для получения грантов на формирование инфраструктуры.

Касаясь программы туристического кэшбека, Догузова отметила, что пока россияне не столь активны из-за опасений новой волны COVID-19. "Огромная проблема, что мы пока людей не убедили, что в нашей стране также хорошо, как за границей. Мы, например, видим и недочеты в том, что такие города как Тула, не вошли в эту программу из-за малого количества дней посещения. Будем и дальше работать над этим", - сказала она.