Турбизнес высоко оценил программу кэшбэка за туры по России

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Представители турбизнеса назвали "беспрецедентными" меры поддержки государства в период пандемии, запуск программы кэшбэка за туры по РФ - это первая серьезная материальная помощь отрасли за последние 30 лет.

Распродажа туров по России с возможностью получения кэшбэка до 20% стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится до 28 августа. Программа разработана Ростуризмом для стимулирования путешествий россиян по своей стране.

"На эту программу выделено 15 млрд рублей. Я 30 лет в турбизнесе, и вот никогда правительство не предпринимало такие беспрецедентные меры поддержки, как сейчас", - заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на онлайн-пресс-конференции в пятницу.

"Идет, конечно, кризис, но государство предпринимает меры поддержки туристической отрасли. Деньги выделяются, люди могут их получить. Конечно, нужно соблюдать определенные условия, но это живые деньги, и есть механизм их реализации. Практически за 30 лет это первая серьезная большая денежная помощь для осуществления турбизнесом своих функций", - отметил он.

По словам заместителя генерального директора Anex Tour Яны Муромовой, участие в программе, организованной государством - это вопрос престижа и имиджа туроператора.

"Платежная система "Мир" подтвердила нам соответствие всех условий для участия нашей компании в этой программе. Теперь мы будем подписывать соглашение с Ростуризмом. Мы получаем много звонков в наш колл-центр от туристов, которые хотят купить туры и получить по ним кэшбэк. Это возможность поддержать наших граждан, потому что у них сейчас нет больших свободных средств для путешествий. Такие суммы как 15 тыс. рублей за путевку могут сыграть решающую роль для поездки, пусть и по России", - сказала она.

Муромова добавила, что присоединиться к программе довольно сложно, однако это стоит затраченных сил, времени, финансовых и других ресурсов.

Солидарен с коллегами и заместитель генерального директора туроператора Tez Tour Владимир Каганер. "Здесь не может быть разночтений, потому что это лучше, чем ничего. Так, как в этом году, никогда не было раньше: ни такого диалога с властью, ни помощи нам через авиакомпании или напрямую туроператорам, не было такой поддержки внутреннего туризма, поддержки прямого туризма с кэшбэком. Безусловно, в программе есть сложности, но тот, кто озадачен и соберет этот необходимый пакет документов, у него все получится", - заключил он.

Программа поддержки внутреннего туризма в России

Как сообщалось, правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. - от 50 до 75 тыс., 15 тыс. - за поездку дороже 75 тыс. рублей.

Кэшбэк предоставляется только при использовании карт платежной системы "МИР" любого банка во время оплаты. Если ее нет, то можно воспользоваться картой родственников, друзей или оформить карту "МИР" для себя. Вся стоимость тура должна быть оплачена единовременно, заплатить частями в рамках программы нельзя.

Между тем, приобрести туры в Крым, Севастополь, Республику Алтай, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, а также Калининградскую область можно только на даты с 1 октября по 20 декабря 2020 года, тогда же будет начислен кэшбэк. При этом оплатить путешествие в регионы необходимо в период с 21 по 28 августа включительно.