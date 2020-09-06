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В России за сутки выявлено 5 195 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 5 195 новых случаев COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 195 случаев, следует из данных оперативного штаба. Этот показатель остался на уровне субботы: 5 сентября оперштаб сообщил о 5 205 новых случаях коронавируса. 4 сентября впервые с середины августа прирост поднялся выше отметки в 5 тыс. случаев (5 110).

Всего в стране уже 1 025 505 заболевших COVID-19.

Новые эпизоды выявлялись в 84 регионах. В Москве 620 новых зараженных. Еще 192 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 167 - в Московской области, 155 - в Ростовской области, 153 - в Нижегородской области, 128 - в Свердловской области.

За сутки скончался 61 человек с коронавирусом, за весь период жертвами заболевания стали 17 820 человек.

Поправились и выписаны 840 949 пациентов, в том числе 2 823 за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 166 736.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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