В Москве в карантин не выявили роста преступности среди мигрантов

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в период самоизоляции не произошло роста преступности среди мигрантов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"У нас такой проблемы не было, это скорее были волнения, что сейчас всё рухнет, и мигранты побегут грабить, убивать и так далее", - сказал он в интервью телеканалу НТВ, вышедшему в воскресенье.

По его словам, период остановки строек весной был короткий. "Такого уже совсем падения рынка труда среди мигрантов не произошло", - отметил Собянин.

В целом, по его словам, уровень преступности в период карантина упал до 40%, так как люди "охраняли свои квартиры".

Собянин также выразил уверенность, что предстоящий сезон 2020-2021 годов Москва пройдет без новых карантинных ограничений.

"Коронавирус еще есть, он распространяется. Мы каждый день госпитализируем около 400 больных, боремся за их жизнь, здоровье, борьба продолжается. Но надеюсь, это даст нам возможность пройти осенне-зимний период без каких-то радикальных решений", - сказал он.

Мэр отметил, что вышла вакцина, и выразил надежду, что большая часть москвичей будет вакцинирована.

Как сообщалось, в частности, режим самоизоляции, пропускной режим были отменены в Москве с 9 июня. Ранее, с 12 мая к работе вернулись предприятия промышленности и строительства. Вместе с тем масочно-перчаточный режим в городе сохраняется до сих пор.

Накануне Собянин заявил, что экономические проблемы, вызванные распространением коронавируса, не остановили программы развития столицы.

Мэр также рассказал, что пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 начинаются в Москве на следующей неделе, а массовая вакцинация - не раньше конца этого года.

В воскресенье оперативный штаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5 195 случаев. В итоге всего в стране зарегистрировано 1 025 505 заболевших COVID-19. В частности, в Москве 620 новых зараженных за сутки.