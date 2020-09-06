Церковный суд в понедельник рассмотрит дело схимонаха Сергия

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Епархиальный суд Екатеринбургской епархии назначил на понедельник, 7 сентября, очередное заседание по делу лишенного сана схимонаха Сергия.

Как сообщается на сайте епархии, схимонах Сергий (Романов) вызван на суд в качестве "обвиняемого в нарушении 28 правила Святых Апостолов, что грозит ему отлучением от Святой Церкви".

Согласно сообщению, Сергий продолжает совершать богослужения, что является нарушением 28 правила Святых Апостолов.

Обвиняемому предстоит ответить на ряд вопросов, связанных с обвинениями, озвученными схимонахом Сергием в адрес правящего архиерея в ереси, экуменизме, сатанизме, закрытии храмов.

"В случае непредоставления вами доказательств, предъявляемых правящему Архиерею обвинений, вы будете осуждены не только как нарушитель 28 правила Святых Апостолов, но и как клеветник", - отмечается в сообщении.

Также на суд вызван ряд клириков продолживших сослужение с уже лишенным сана и не имеющим права совершать богослужения, схимонахом Сергием.