Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:44Заразились
на 06.09В России 1 025 505+5 195В мире 26 873 146+263 664

Церковный суд в понедельник рассмотрит дело схимонаха Сергия

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Епархиальный суд Екатеринбургской епархии назначил на понедельник, 7 сентября, очередное заседание по делу лишенного сана схимонаха Сергия.

Как сообщается на сайте епархии, схимонах Сергий (Романов) вызван на суд в качестве "обвиняемого в нарушении 28 правила Святых Апостолов, что грозит ему отлучением от Святой Церкви".

В РоссииЕкатеринбургская епархия призвала выбирать между церковью и "обаянием" отца СергияЕкатеринбургская епархия призвала выбирать между церковью и "обаянием" отца СергияЧитать подробнее

Согласно сообщению, Сергий продолжает совершать богослужения, что является нарушением 28 правила Святых Апостолов.

Обвиняемому предстоит ответить на ряд вопросов, связанных с обвинениями, озвученными схимонахом Сергием в адрес правящего архиерея в ереси, экуменизме, сатанизме, закрытии храмов.

"В случае непредоставления вами доказательств, предъявляемых правящему Архиерею обвинений, вы будете осуждены не только как нарушитель 28 правила Святых Апостолов, но и как клеветник", - отмечается в сообщении.

Также на суд вызван ряд клириков продолживших сослужение с уже лишенным сана и не имеющим права совершать богослужения, схимонахом Сергием.

Ранее получила распространение видеозапись выступления отца Сергия, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего он проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

3 июля епархиальный суд признал отца Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля патриарх утвердил решение епархиального суда об извержении Романова из сана.

Отец Сергий заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь. Там же остаются более 150 насельниц. Им предлагали перевестись в другие обители, но они ответили отказом.

Среднеуральский монастырь схимонах Сергий

Новости по теме

Новости

Шойгу сообщил о тренировке самолетов США в нанесении ударов по России

Шойгу сообщил о тренировке самолетов США в нанесении ударов по России
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 5 195 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 5 195 новых случаев COVID-19

Регионам дополнительно выделят 838 млн руб. на вывоз бытовых отходов

Шойгу рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса

Шойгу рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса

Шойгу сообщил о планах НАТО перебросить в Польшу дополнительный контингент

Что произошло за день: суббота, 5 сентября

ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии

Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии

Истребитель МиГ-31 "перехватил" самолет Норвегии над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 "перехватил" самолет Норвегии над Баренцевым морем

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству "Новичка"

Полномочия Госсовета конкретизирует специальный закон

Полномочия Госсовета конкретизирует специальный закон
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');