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Монахини Среднеуральского монастыря отказались покидать обитель

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Более 150 насельниц Среднеуральского монастыря, которым предлагали перевестись в другие монастыри, заявили в открытом письме, адресованному благочинному монастырей Екатеринбургской епархии игумену Иерониму (Миронову), что не хотят покидать обитель.

Как пишут монахини, они из СМИ узнали, что им предоставлена возможность добровольного перехода в другие монастыри Екатеринбургской и Алапаевской епархий и этому якобы препятствует опальный схимонах Сергий (Романов).

"Мы (...) добровольно, осознанно и окончательно приняли решение оставаться в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" вместе со своим духовником - схиигуменом Сергием (Романовым). Просим вас и всех, кто в этом участвует, прекратить травлю православного монастыря, его насельниц, братии и духовника обители", - говорится в письме, под которым подписались 153 насельницы.

Текст письма опубликовал в соцсети "ВКонтакте" сторонник лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) Всеволод Могучев. Он же уточнил "Интерфаксу", что под письмом подписались все насельницы, которых Екатеринбургская епархия предлагала перевести в другие монастыри.

Ранее был издан указ митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о переводе насельниц женского Среднеуральского монастыря в другие женские обители Свердловской области. После этого отец Сергий призвал сторонников выходить ежедневно на крестный ход "в защиту монастыря". Сторонники лишенного сана схимонаха с 20 августа ежедневно приходили к зданию епархии.

3 июля епархиальный суд признал отца Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля патриарх утвердил решение епархиального суда об извержении Романова из сана.

Отец Сергий заявлял, что не намерен покидать территорию Среднеуральского женского монастыря.

Среднеуральский монастырь Сергий Романов Всеволод Могучев

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