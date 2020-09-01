Монахини Среднеуральского монастыря отказались покидать обитель

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Более 150 насельниц Среднеуральского монастыря, которым предлагали перевестись в другие монастыри, заявили в открытом письме, адресованному благочинному монастырей Екатеринбургской епархии игумену Иерониму (Миронову), что не хотят покидать обитель.

Как пишут монахини, они из СМИ узнали, что им предоставлена возможность добровольного перехода в другие монастыри Екатеринбургской и Алапаевской епархий и этому якобы препятствует опальный схимонах Сергий (Романов).

"Мы (...) добровольно, осознанно и окончательно приняли решение оставаться в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" вместе со своим духовником - схиигуменом Сергием (Романовым). Просим вас и всех, кто в этом участвует, прекратить травлю православного монастыря, его насельниц, братии и духовника обители", - говорится в письме, под которым подписались 153 насельницы.

Текст письма опубликовал в соцсети "ВКонтакте" сторонник лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) Всеволод Могучев. Он же уточнил "Интерфаксу", что под письмом подписались все насельницы, которых Екатеринбургская епархия предлагала перевести в другие монастыри.

Ранее был издан указ митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о переводе насельниц женского Среднеуральского монастыря в другие женские обители Свердловской области. После этого отец Сергий призвал сторонников выходить ежедневно на крестный ход "в защиту монастыря". Сторонники лишенного сана схимонаха с 20 августа ежедневно приходили к зданию епархии.

3 июля епархиальный суд признал отца Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля патриарх утвердил решение епархиального суда об извержении Романова из сана.

Отец Сергий заявлял, что не намерен покидать территорию Среднеуральского женского монастыря.