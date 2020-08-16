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Екатеринбургская епархия призвала выбирать между церковью и "обаянием" отца Сергия

Екатеринбургская епархия призвала выбирать между церковью и "обаянием" отца Сергия
Сергий (Романов) во время организованного им крестного хода в память о расстреле императорской семьи
Фото: Reuters

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что отец Сергий (Романов) не может быть восстановлен в служении, так как не покорился извержению из сана, сторонников же бывшего схиигумена митрополит отлучил от церкви.

"Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным собором", - говорится в обращении митрополита, опубликованном на сайте Екатеринбургской епархии.

По его словам, те, кто участвует в "самовольных богослужениях", в том числе отца Сергия, "отобщают себя от церковного общения".

"Прошло достаточно времени, чтобы каждому определиться, что для него важней: Христова Церковь или обаяние личности бывшего схиигумена Сергия. (...) Те, кто участвовал в каких-либо священнодействиях, совершаемых или схимонахом Сергием (Романовым), или примкнувшими к нему и находящимися в запрещении священнослужителями, приступал к таинствам исповеди и причащения (...), совершили предательство Христовой Церкви, осквернили себя участием в расколе и более не могут быть допущены к каким-либо таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно церкви через открытое отвержение прежнего своего заблуждения", - написал Кирилл.

Чтобы вернуться в лоно церкви тем, кто участвовал в богослужениях отца Сергия, необходимо подать письменное прошение и обещание более не общаться с бывшим схиигуменом и его сторонниками, подчеркнул митрополит.

Про самого же отца Сергия митрополит отметил, что тот предпочел священству "деятельность медиаперсоны, облаченной в схимнические одежды".

"В жизни брата Сергия было чудо покаяния, было сокрушение сердечное и место самоотверженному подвигу. Но тщеславие (...) отравило его душу, превратило его монашество в актерство, проповеди - в агитацию, пастырство - в диктат, а возглавляемую им евхаристическую общину - в политический клуб или, что еще хуже, в беззаконное собрание", - написал Кирилл.

Ранее получила распространение видеозапись выступления отца Сергия, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего он проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях клирика. 20 июля Романов был оштрафован судом на 18 тыс. рублей за возбуждение ненависти, а до этого, 7 июля, суд оштрафовал схимонаха за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей.

3 июля епархиальный суд признал Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля патриарх утвердил решение епархиального суда об извержении Романова из сана.

Извергнутый из сана схимонах не намерен покидать территорию Среднеуральского женского монастыря. В Екатеринбургской епархии считают, что "схимонах Сергий своевольно удерживает женский монастырь", в то время как законной настоятельницей является игумения Варвара (Крыгина). В епархии также отметили, что не сомневаются в возвращении Среднеуральского монастыря "в лоно церкви".

РПЦ Свердловская область Сергий (Романов)

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