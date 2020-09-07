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Brent подешевела до $42,2 за баррель на решении Saudi Aramco снизить цены

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в понедельник на информации о том, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре.

Saudi Aramco объявила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка сбыта компании, будет понижена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

Снижение цен на нефть для американских клиентов в октябре составит от $0,5 за баррель до $0,7 за баррель.

"Саудовская Аравия опускает цены на нефть, и это вызывает опасения, что мировой спрос является неустойчивым", - отмечают аналитики CBA.

К 8:10 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,46 (1,08%), до $42,2 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $1,41 (3,2%).

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,51 (1,28%), до $39,26 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,6 (3,9%).

Саудовская Аравия обычно задает тон для принятия решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами, включая Ирак и ОАЭ.

"Рынок считает цены Saudi Aramco справедливыми, - говорит глава азиатских операций нефтетрейдера Vitol Group Майк Мюллер. - Есть и те, кто хотел бы более значительного снижения".

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,9% - максимальными темпами за три месяца, WTI - на 7,5% на фоне сомнений экспертов в устойчивости спроса на нефть в условиях продолжающегося роста заболеваемости в ряде стран, в том числе, в США и Индии, отмечат Bloomberg. Цены обеих марок на закрытие рынка в пятницу были минимальными с 9 июля.

Saudi Aramco Brent WTI Саудовская Аравия Азия США

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