Рубль с легким оптимизмом отреагировал на новости о состоянии Навального

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Курс рубля и российские акции с легким оптимизмом отреагировали на новости об улучшении состояния Алексея Навального, индекс РТС смог выйти в символический плюс.

Курс доллара с отметки чуть выше 76 рубля за доллар за несколько минут опустился до 75,73 рубля. Евро подешевел примерно на 30 копеек, с 89,82 рубля до 89,52 рубля. Укрепление рубля в основных валютных парах составило порядка 0,3-0,4%.

Индекс МосБиржи прибавил почти 0,3%, поднявшись с отметки 2929 пункта до 2937 пункта, а индекс РТС, снижавшийся к середине дня почти на 0,6%, смог в итоге выйти в небольшой плюс, поднявшись выше 1220 пунктов.

Днем берлинская клиника Charite сообщила, что Алексею Навальному стало лучше, его вывели из медикаментозной комы и постепенно снимают с искусственной вентиляции легких. Он реагирует на слова. Оценивать долгосрочные последствия отравления для его здоровья врачи до сих пор не берутся.