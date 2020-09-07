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Навального вывели из комы

Навального вывели из комы
Клиника Charite в Берлине
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Врачи клиники Charite вывели политика Алексея Навального из искусственной комы и постепенно отключают его от искусственной вентиляции легких, сообщила больница.

Навальный попал в больницу

"Он реагирует на словесные стимулы, - говорится в пресс-релизе. - По-прежнему еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия его тяжелого отравления".

По оценке врачей, его состояние улучшилось.

Врачи регулярно общаются с женой пациента Юлией Навальной, и в очередной раз получили от нее разрешение на публикацию информации о его состоянии.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске. 22 августа его спецрейсом вывезли в Берлин.

24 августа врачи в Charite заявили, что, политик получил отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, это подтвердили исследования в том числе независимых лабораторий. Конкретный яд врачи не нашли.

2 сентября правительство ФРГ сообщило, что исследование лаборатории бундесвера показало, что Навальный отравлен нервно-паралитическим веществом группы "Новичок".

Омские врачи заявляли, что следов яда в организме пациента не обнаружили ни местные, ни московские лаборатории. По их мнению, у оппозиционера прозошло нарушение углеводного баланса на фоне хронического панкреатита.

Хроника 20 августа – 07 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Берлин Charite Новичок Германия

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