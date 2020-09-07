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В Петербурге вынесен первый штраф за опоздание с COVID-тестом после поездки

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге оглашено первое решение с назначением административного наказания за несвоевременное размещение результатов анализа на коронавирус на Едином портале государственных услуг, сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

Соответствующее постановление вынес Зеленогорский городской суд. К ответственности привлечен мужчина, прилетевший в РФ из-за границы и не опубликовавший на портале госуслуг в трехдневный срок со дня прибытия результаты лабораторных исследований на COVID-19.

Согласно пресс-релизу, мужчине вменили нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ). Суд оштрафовал его на 15 тыс. рублей.

В ведомстве сообщили, что со 2 августа в Петербурге составили 101 протокол в отношении прибывших в Россию, которые не прошли обследование или не разместили в трехдневный срок результаты теста на коронавирус. Материалы об этих правонарушениях переданы на рассмотрение в суд.

Петербург Роспотребнадзор Коронавирус

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