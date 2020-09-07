В Минздраве не считают системной проблему с учетом смертей от COVID-19

О проблемах с кодированием смертности в COVID-стационарах ранее сообщила глава Росздравнадзора

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что выявленные Росздравнадзором неточности кодирования причин смертности в российских больницах у пациентов с COVID-19 касаются лишь отдельных медучреждений, а не всей России в целом.

"Данные, озвученные руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой относительно особенностей кодирования причин смерти, не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций. Проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава России и Росстата", - заявил Мурашко, которого цитируют в пресс-службе ведомства.

Обязанностью Росздравнадзора в случаях выявления подобных фактов является выдача предписаний об устранении нарушений и контроль за их устранением, добавил министр.

Ранее издание "Медицинский вестник" сообщило со ссылкой на главу Росздравнадзора Самойлову, что медучреждения в РФ по-разному кодируют причины смерти пациентов в стационарах для больных COVID-19. По словам Самойловой, часть смертей оформлялись как вызванные другими заболеваниями, не связанными с коронавирусом.

"Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое", - приводит издание слова главы Росздравнадзора.