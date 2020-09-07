В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Еще 16 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Обще количество умерших от COVID-19 в столице увеличилось с 4 905 до 4 921.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано свыше 267 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 222 тысяч заболевших.