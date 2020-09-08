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Омские медики дали благоприятный прогноз на выздоровление Навального

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев затруднился ответить, как скажется пребывание Алексея Навального в коме на дальнейшем состоянии его здоровья, но в целом его прогноз для пациента - благоприятный.

"По опыту лечения таких состояний в нашей клинике, как правило, прогноз благоприятный", - сообщил Сабаев во вторник журналистам.

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Говорить о дальнейшем состоянии здоровья оппозиционера Сабаев отказался. "Сложно сказать мне на этот вопрос, потому что я не знаю текущего состояния пациента. Я не знаю его статуса метаболического, клинического статуса, поэтому не готов ответить на этот вопрос. Это, наверное, уже (надо) задать (вопрос - ИФ) немецким коллегам", - сказал Сабаев.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Хроника 20 августа – 08 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Александр Сабаев Алексей Навальный Омская область Германия

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