Врач заявил, что глубина комы Навального была снижена еще в России

Клиника Charite в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Омским медикам удалось значительно улучшить состояние оппозиционера Алексея Навального в период его госпитализации в России, заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.

"В нашей клинике (у Навального - ИФ) была положительная динамика. За 44 часа нам удалось уменьшить глубину комы с пяти баллов до девяти баллов по шкале комы Глазго. Все параметры метаболического синдрома уже шли на положительную динамику", - сказал Сабаев во вторник журналистам.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.