Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 08.09В России 1 035 789+5 099В мире 27 332 433+228 588

Врач заявил, что глубина комы Навального была снижена еще в России

Врач заявил, что глубина комы Навального была снижена еще в России
Клиника Charite в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Омским медикам удалось значительно улучшить состояние оппозиционера Алексея Навального в период его госпитализации в России, заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.

"В нашей клинике (у Навального - ИФ) была положительная динамика. За 44 часа нам удалось уменьшить глубину комы с пяти баллов до девяти баллов по шкале комы Глазго. Все параметры метаболического синдрома уже шли на положительную динамику", - сказал Сабаев во вторник журналистам.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Хроника 20 августа – 08 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Омская область Александр Сабаев Алексей Навальный Германия

Новости по теме

Новости

Индекс РТС обновил минимум с конца мая

Яд у Навального в России не выявили 60 исследований и восемь консилиумов

ДТП с участием Михаила Ефремова

Защита Ефремова обжалует приговор

Защита Ефремова обжалует приговор
ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов сможет освободиться по УДО только после отбытия половины срока

Пандемия коронавируса

Вакцинация в рамках II этапа испытаний вакцины "Вектора" успешно завершена

ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов приговорен к восьми годам колонии

Ефремов приговорен к восьми годам колонии

Режим ЧС введен в Хабаровске из-за паводка на Амуре

ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП

Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП
Пандемия коронавируса

За сутки в России зарегистрировали еще 5 099 случаев COVID-19

За сутки в России зарегистрировали еще 5 099 случаев COVID-19

"Ростелеком" закрыл поисковик "Спутник"

"Ростелеком" закрыл поисковик "Спутник"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');