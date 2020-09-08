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Бирюков объяснил летние подтопления в Москве

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минувшим летом подтопления улиц в Москве были вызваны сверхнормативным количеством осадков, при этом канализационно-водосточная система в городе - одна из самых прогрессивных во всей мировой практике, заявил заммэра Петр Бирюков.

"Конечно, были периоды, когда искусственно водоприемные устройства забивались, и тогда создавались такие дискомфортные условия. Но чтобы системного подтопления - такого не было", - заверил он.

По его сведениям, с мая по 8 сентября в Москве выпало "осадков примерно в 1,8 раза суммарно больше среднегодовых наблюдений", в мае их количество превысило норму в 3,1 раза, в июле и августе - примерно вдвое. И только в июне город не добрал месячную норму осадков более чем вдвое.

Бирюков уточнил, что бытовые стоки в Москве уходят по одной системе канализации (более 6 млн кубометров в сутки), поверхностные стоки (1,6 млн кубометров в сутки) - по другой.

Москва Петр Бирюков

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