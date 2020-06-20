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Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.

В частности, залитым водой оказался участок Вашавского шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей, движение открыто в обоих направлениях только по левым рядам.

Подтопление зафиксировано также на улице Подольских Курсантов в районе д.26 и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции "Бирюлево-товарная".

По данным ЦОДД, дождевая вода скопилась также на Востряковском проезде.

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве сообщали, что с 11:00 20 июня в городе ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

Москва Варшавское шоссе

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