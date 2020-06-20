Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.

В частности, залитым водой оказался участок Вашавского шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей, движение открыто в обоих направлениях только по левым рядам.

На Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей подтопило проезжую часть. Движение осуществляется по левым рядам в обоих направлениях. Объезжайте данный участок, заранее выбирайте пути объезда! pic.twitter.com/WZJ8qdI2LA — ЦОДД (@gucodd) June 20, 2020

Подтопление зафиксировано также на улице Подольских Курсантов в районе д.26 и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции "Бирюлево-товарная".

По данным ЦОДД, дождевая вода скопилась также на Востряковском проезде.

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве сообщали, что с 11:00 20 июня в городе ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.