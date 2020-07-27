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Два человека пострадали от удара молнии в Москве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в Москве в понедельник от удара молнии, угрозы для их жизни нет, они госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Там отметили, что бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой помощи прибыли на место происшествия в Солнцево в течение 5-8 минут. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, угрозы для их жизни нет.

Как сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро, за несколько часов в Москве выпало 48 мм осадков - это чуть больше половины июльской нормы. Из-за ливня оказались затоплены многие улицы.

Москва Солнцево

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