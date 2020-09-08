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Кокорин поддержал Ефремова

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российский футболист Александр Кокорин пожелал актеру Михаилу Ефремову с чистой совестью отбыть наказание.

"В любом случае мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжелый путь", - заявил Кокорин в интервью телеканалу "Звезда".

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима.

Суд установил, что актер 8 июня сел пьяным за руль и выехал на встречную полосу на Садовом кольце. Он врезался в грузовик, водитель грузовика погиб. Прокурор требовала для него 11 лет лишения свободы, но в итоге выразила удовлетворение приговором. Защита Ефремова собирается обжаловать приговор.

Что касается Кокорина, он в свое время сам отбывал наказание. Осенью 2019 года Кокорин вышел на свободу из тюрьмы, в которую попал за драки в центре Москвы. "Зенит", которому принадлежал футболист, не стал продлевать с ним контракт; форвард этим летом стал игроком "Спартака".

Хроника 08 июня – 08 сентября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Александр Кокорин

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