Защита Ефремова обжалует приговор

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Защита актера Михаила Ефремова обжалует вынесенный ему приговор по делу о смертельном ДТП в Москве. Об этом у здания Пресненского суда заявил адвокат Эльман Пашаев.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с гибелью человека. Прокурор просил для него 11 лет лишения свободы.

Семья погибшего обжаловать приговор не собирается.

Просить об условно-досрочном освобождении Ефремов сможет только после того, как отбудет половину срока. Ранее в суде он сказал, что 11 лет в колонии не проживет. В суд 8 сентября он пришел без вещей.

8 июня Ефремов на машине выехал на встречную полосу на Смоленской площади, врезался в фургон службы доставки. Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице от полученных травм. Актер после ДТП находился под домашним арестом.

После задержания Ефремов признал вину и записал покаянное видеообращение. Затем Пашаев заявил, что собрал доказательства его невиновности. В суде актер отказался от признания вины, объясняя, что в день аварии был пьян и не помнит, что произошло. Защита вызвала в суд свидетелей, которые якобы видели, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП. На прениях сторон актер заявил, что вину признает.