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Защита Ефремова обжалует приговор

Защита Ефремова обжалует приговор
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Защита актера Михаила Ефремова обжалует вынесенный ему приговор по делу о смертельном ДТП в Москве. Об этом у здания Пресненского суда заявил адвокат Эльман Пашаев.

ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с гибелью человека. Прокурор просил для него 11 лет лишения свободы.

Семья погибшего обжаловать приговор не собирается.

Просить об условно-досрочном освобождении Ефремов сможет только после того, как отбудет половину срока. Ранее в суде он сказал, что 11 лет в колонии не проживет. В суд 8 сентября он пришел без вещей.

8 июня Ефремов на машине выехал на встречную полосу на Смоленской площади, врезался в фургон службы доставки. Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице от полученных травм. Актер после ДТП находился под домашним арестом.

После задержания Ефремов признал вину и записал покаянное видеообращение. Затем Пашаев заявил, что собрал доказательства его невиновности. В суде актер отказался от признания вины, объясняя, что в день аварии был пьян и не помнит, что произошло. Защита вызвала в суд свидетелей, которые якобы видели, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП. На прениях сторон актер заявил, что вину признает.

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

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Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с гибелью человекаВозле суда Ефремова встретили многочисленные журналисты, а также группа поддержки, состоящая преимущественно из женщин среднего и пожилого возрастаАртист приехал в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещейМузыкант Гарик Сукачев приехал поддержать Ефремова на оглашение приговораВ суд также прибыл актер Иван ОхлобыстинГособвинение просило назначить актеру наказание в виде 11 лет колонии общего режима, а защита - вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободыУ здания суда собралось несколько сотен человекНа оглашение приговора прибыл актер Никита ДжигурдаПросить об условно-досрочном освобождении Ефремов сможет только после того, как отбудет половину срока
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с гибелью человека
Хроника 08 июня – 08 сентября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Эльман Пашаев Пресненский суд Сергей Захаров

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