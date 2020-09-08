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Ефремов приговорен к восьми годам колонии

Ефремов приговорен к восьми годам колонии
Фото: Reuters

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре города, к восьми годам колонии общего режима, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Суд считает, что исправление Ефремова возможно только в изоляции от общества", - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой. Таким образом, суд не усмотрел возможность назначить актеру условное наказание.

Как передает корреспондент "Интерфакса", актер заключен под стражу в зале суда. Ранее он находился под домашним арестом. До вступления приговора в законную силу Ефремов, по решению суда, будет находиться в СИЗО.

Согласно приговору, артиста также на три года лишат права управлять транспортным средством. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова - Виталия Захарова, назначив в его пользу компенсацию в размере 800 тыс. рублей. Он просил 7,3 млн рублей.

Ефремов после оглашения приговора отреагировал на назначенный ему срок без слов и эмоций.

Поддержать актера в суд пришли его супруга Софья, сестра Анастасия, а также друзья и приятели: Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Дмитрий Быков и другие.

Потерпевшие по уголовному делу не станут подавать апелляционную жалобу на приговор артисту, сообщила "Интерфаксу" адвокат Анна Бутырина.

Гособвинение просило приговорить актера к 11 годам колонии.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров от полученных травм скончался. В момент аварии артист был пьян.

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

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Артист приехал в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещейВозле суда Ефремова встретили многочисленные журналисты, а также группа поддержки, состоящая преимущественно из женщин среднего и пожилого возрастаМузыкант Гарик Сукачев приехал поддержать Ефремова на оглашение приговораВ суд также прибыл актер Иван ОхлобыстинГособвинение просило назначить актеру наказание в виде 11 лет колонии общего режима, а защита - вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободыУ здания суда собралось несколько сотен человекНа оглашение приговора прибыл актер Никита ДжигурдаПресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии общего режима
Артист приехал в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещей
Хроника 08 июня – 08 сентября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов

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