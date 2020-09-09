Торги на российском рынке акций начались снижением биржевых индексов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций начались с падения цен большинства blue chips на фоне негативных сигналов с внешних площадок.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1%, до 2885,69 пункта, индекс РТС упал на 0,2%, до 1191,21 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,4%.

Доллар подорожал на 8 копеек до 76,36 рубля, золото подешевело на 0,4%, до $1934,8 за тройскую унцию.

Подешевели акции Polymetal (-2,9%, до 1896,5 рубля), АФК "Система" (-1,4%), UC Rusal (-1,2%), "Россетей" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), ММК (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), НЛМК (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Мобильных телесистем" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Цена размещения в рамках сделки по продаже 3,4% акций Polymetal в формате ускоренного формирования книги заявок накануне составила 1900 рублей за акцию, сообщил Bloomberg со ссылкой на информацию организаторов.

Продающим акционером выступил банк "ФК Открытие" : реализовав 16 млн акций по 1900 руб., он без учета комиссий выручит 30,4 млрд рублей.

Выросли утром котировки Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), банка ВТБ (+0,1%).

В США во вторник индексы упали на 2,3-4,2%, лидировал технологический Nasdaq (-4,2%) на фоне опасений эскалации конфликта США и Китая. Днем ранее биржи США были закрыты в связи с праздником (День труда). Президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Соединенных Штатов от бизнеса с Китаем.

В среду в Азии также преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite теряет 1,9%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,1%).

Помимо усиления напряженности в американо-китайских отношениях негативное влияние на настроения инвесторов оказывают проблемы у компании AstraZeneca с испытанием вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Клинические испытания вакцины AstraZeneca были приостановлены для расследования "потенциально необъяснимой болезни" у одного из участников, сообщила компания во вторник. Отмечается, что это недомогание может быть и не вызвано вакциной. Однако ситуация требует проверки.

Инфляция в Китае в августе замедлилась до минимума с мая на фоне снижения стоимости продуктов питания. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,4% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июле. Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце опустились по итогам седьмого месяца подряд - на 2% в годовом выражении (в июле - на 2,4%). Тем не менее, это стало минимальным сокращением за последние пять месяцев.

Изменения индексов CPI и PPI совпали со средними прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics.

Нефть утром в среду продолжает сползать вниз, обновляя 3-месячные минимумы. К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,6%, до $39,56 за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,7%, до $36,51 за баррель.

В последние дни нефтяные цены снижались под воздействием нескольких негативных факторов, включая окончание летнего сезона автомобильных поездок и продление периода ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в США, а также снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах. В августе Китай импортировал 11,23 млн б/с по сравнению с 12,13 млн б/с месяцем ранее и рекордными 12,99 млн б/с в июне. Однако в годовом выражении импорт в прошлом месяце вырос на 12,6%.

Помимо этого, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая.

Brent упала на 13,7% по сравнению с отметкой, достигнутой 25 августа, в то время как WTI с 26 августа потеряла в цене 15,8%, свидетельствуют данные S&P Global Platts.