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США отзовут визы более чем у тысячи китайских студентов и аспирантов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американский госдепартамент объявил, что США отзывают визы у более чем 1 тыс. китайских студентов и аспирантов, чье пребывание на территории Соединенных Штатов представляет угрозу национальной безопасности США.

"По состоянию на 8 сентября 2020 года госдепартамент аннулировал более 1000 виз граждан КНР, которые были признаны подпадающими под президентскую прокламацию 10043, и поэтому не имеют права на получение визы", – сообщила пресс-служба госдепа

Президент Дональд Трамп 29 мая объявил о визовых ограничениях для граждан КНР в ответ на принятие в Китае закона о нацбезопасности Гонконга.

Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США Чад Вольф заявил, что Вашингтон блокирует визы для некоторых китайских студентов и аспирантов, чтобы "предотвратить кражу и иное присвоение результатов чувствительных исследований".

Китайская газета "Хуаньцю шибао" (выходит также на английском под названием Global Times) напомнила, что еще конце мая - начале июня американская сторона ввела ограничения на пребывание в США некоторых китайских студентов.

В ответ министерство образования Китая тогда ответило, что китайская сторона решительно выступает против таких действий американских властей.

Китай призвал американскую сторону "прислушаться к разуму, уважать общественное мнение и делать больше для того, чтобы способствовать взаимному обмену и взаимопониманию между китайскими и американским народами".

"Мы будем продолжать поддерживать китайско-американские студенческие обмены и приветствовать студентов из разных стран, включая США, желающих приехать в Китай на учебу", – подчеркивало ведомство.

США Китай

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