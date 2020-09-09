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Котировки Tesla рухнули на рекордные 21%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - За торги 8 сентября котировки производителя электромобилей Tesla упали на 21,1%, до $330,21 за акцию и перешли ко второму в текущем году "медвежьему" тренду. CNBC называет дневное падение котировок рекордным для компании.

Акции Tesla подешевели на 33,7% с момента взлета на прошлой неделе после проведения сплита из расчета 5:1, отмечает MarketWatch. Распродажа бумаг началась после того, как компания объявила о допэмиссии на сумму $5 млрд, а ее второй крупнейший акционер Baillie Gifford & Co. сократил свою долю. Бумаги компании вошли в фазу коррекции всего через два дня после достижения рекордного роста.

Помимо этого, акции Tesla неожиданно не вошли в расчет индекса S&P 500.

"Непонятно, почему Tesla не была включена в последний цикл ребалансировки, но мы считаем, что в итоге акции компании войдут в S&P 500", - отметил аналитик Baird Бен Калло.

C минувшего понедельника капитализация Tesla сократилась примерно на $145 млрд, а ее руководитель Илон Маск потерял почти $30 млрд, подсчитала Daily Telegraph.

Несмотря на недавнее падение, капитализация Tesla с начала года выросла почти в четыре раза, в то время как Nasdaq прибавил 21%, а S&P 500 - 3,1%. Рыночная стоимость компании (около $308 млрд) превышает капитализацию General Motors Co. ($46,3 млрд) и Ford Motor Co. ($27,5 млрд).

В прошлый раз акции Tesla перешли к "медвежьему" тренду 27 февраля, потеряв в цене 26%/ Котировки компании достигли нижней точки 18 марта, упав на 60,6% относительно рекордного показателя. Цена акций компании обновила рекорд 8 июня - через 70 дней после начала "медвежьего" тренда.

В предыдущий раз "медвежий" тренд для акций Tesla начался в ноябре 2017 года, когда они упали в цене на 22,3%.

S&P 500 США Tesla Baillie Gifford

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