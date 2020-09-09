В Петербурге полуторагодовалый мальчик выжил, упав с 12-го этажа

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Ребенок выпал на улицу из окна квартиры на 12-м этаже в Невском районе Петербурга, сообщила пресс-служба управления СКР по городу. Он выжил, но сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

По данным следствия, ЧП произошло накануне на улице Дыбенко. Полуторагодовалый мальчик был оставлен без присмотра.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, семья у ребенка полная, благополучная, на учёте не состоит. Несчастный случай произошел по недосмотру бабушки.

Начата доследственная проверка.

Правоохранительные органы в очередной раз призвали не оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами, особенно оборудованными москитными сетками, поскольку такие сетки не оберегают ребенка от возможного падения.