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Ребенок выжил после падения с восьмого этажа в Великом Новгороде

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Восьмилетний мальчик остался жив, упав с восьмого этажа дома в Великом Новгороде, сообщили в среду "Интерфаксу" в региональном управлении Следственного комитета.

Ребенок получил травмы и попал в больницу. Собеседник "Интерфакса" не уточнил тяжесть травм.

СК начал доследственную проверку, чтобы уточнить причины происшествия. По итогам проверки могут возбудить уголовное дело.

В сентябре этого года полугодовалый мальчик выпал из окна 12 этажа в Санкт-Петербурге и выжил.

Великий Новгород

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