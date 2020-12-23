Ребенок выжил после падения с восьмого этажа в Великом Новгороде

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Восьмилетний мальчик остался жив, упав с восьмого этажа дома в Великом Новгороде, сообщили в среду "Интерфаксу" в региональном управлении Следственного комитета.

Ребенок получил травмы и попал в больницу. Собеседник "Интерфакса" не уточнил тяжесть травм.

СК начал доследственную проверку, чтобы уточнить причины происшествия. По итогам проверки могут возбудить уголовное дело.

В сентябре этого года полугодовалый мальчик выпал из окна 12 этажа в Санкт-Петербурге и выжил.