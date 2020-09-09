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В России вынесен первый приговор за организацию АУЕ-сообщества

В России вынесен первый приговор за организацию АУЕ-сообщества
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский суд приговорил трех человек к срокам от условного до семи лет колонии по делу об организации и пропаганде в соцсетях АУЕ-сообщества (движение АУЕ запрещено в России), сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ; этот приговор стал первым в своем роде после запрета АУЕ в стране.

"Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, Артема Зуева. Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Зуеву - в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Наталье Бабарике в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - сказали в надзорном ведомстве.

Осужденных также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на 3 года.

В суде установлено, что Николай Бабарика в ноябре 2011 года, являясь последователем движения "Арестантское уголовное единство", пропагандирующего криминальный образ жизни и совершение преступлений против сотрудников правоохранительных органов, находясь в Оренбурге, создал экстремистское сообщество под названием "АУЕ", в состав которого вошли его супруга и Зуев.

С ноября 2011 по май 2018 года Бабарика опубликовал в сообществе АУЕ в интернете около 30 тыс. материалов, в том числе содержащие призывы к экстремистской деятельности, отметили в Генпрокуратуре.

В начале марта 2017 года Наталья Бабарика добровольно вступила экстремистское сообщество. В ее обязанности входило распространение предметов с символикой движения, их продажа и администрирование интернет-сообщества. Женщина разместила около 2 тысяч материалов на тему экстремистского движения, в том числе содержащие призывы к экстремистской деятельности, добавили в надзорном ведомстве.

С марта по сентябрь 2017 года Зуев разрешал подсудимой использовать свой аккаунт для администрирования сообщества, а также ведения переговоров с подписчиками групп по распространению им предметов с символикой движения.

В июне 2017 года сам Зуев создал в социальной сети сообщество, в котором опубликовал материалы, связанные с АУЕ, а также размещал рекламу об изготовлении и продаже предметов с символикой данного движения.

Зуев произвел и реализовал в интересах экстремистского сообщества продукцию с символикой движения на сумму не менее 80 тыс. рублей, а Наталья Бабарика - на 30 тысяч. Осужденные были задержаны в 2018 году.

17 августа Верховный суд по иску генерального прокурора РФ запретил деятельность движения "Арестантское уголовное единство". В суде установлено, что АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией - молодежным движением экстремистской направленности.

АУЕ Екатеринбург Генпрокуратура РФ

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