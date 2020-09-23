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Генпрокурор предложил прописать в законах понятие "криминальная субкультура"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов считает, что понятие "криминальная субкультура" нужно закрепить законодательно, заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Факт вовлечения в нее несовершеннолетних тогда будет расцениваться как отягчающее обстоятельство при совершении преступления.

Генпрокуратура сообщила об этом после совещания в ведомстве о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и против них. На совещании был определен список мер, которые должны быть приняты в 2021 году.

Так, поставлен вопрос о внесении изменений в нормативные акты, регламентирующие обязанность владельцев сайтов, социальных сетей, провайдеров, хостинговых компаний блокировать запрещенную в России информацию, которую закон считает вредной для детей.

Также ведомство изучит эффективность деятельности уполномоченных органов по профилактике преступлений, связанных с доведением несовершеннолетних до самоубийства, и блокировке суицидального контента, а также практику расследования и назначения наказаний за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних.

С криминальной субкультурой связано движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), которое Верховный суд России запретил в августе за экстремизм. Комментируя это решение, в Генпрокуратуре отметили, что это хорошо структурированная и управляемая молодежная организация, участники которой причастны к массовым беспорядкам и экстремизму.

Генпрокуратура Игорь Краснов АУЕ Верховный суд

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