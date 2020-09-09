Все госсервисы переведут на единый портал госуслуг к концу 2022 года

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о планах перевода всех госсервисов на единый портал госуслуг к концу 2022 года и предложил для достижения этой цели назначить в каждом региональном ведомстве ответственного за цифровизацию, президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею.

"Владимир Владимирович, я прошу вашего поручения, чтобы нам определить достаточно амбициозную дату по завершению работы по переводу всех госсервисов на единый портал госуслуг- конец 2022 года", - сказал Чернышенко на совещании президента с членами правительства.

Путин поинтересовался, что для этого нужно сделать.

В ответ Чернышенко рассказал, что сейчас в каждом федеральном ведомстве есть заместитель руководителя, который отвечает за цифровую трансформацию этого органа. "Такую же схему управления и единую архитектуру информационных систем мы предлагаем выстроить на всех уровнях исполнительной власти: и на региональном, и, самое главное, на муниципальном. Именно там людям оказывают услуги, а не из кабинетов министерств", - пояснил он.

"Владимир Владимирович, я прошу дать ваше поручение, поскольку это не в наших полномочиях, главам субъектов назначить заместителей руководителя буквально каждого регионального органа исполнительной власти, который будет ответственным за цифровую трансформацию по аналогии с федеральными", - добавил вице-премьер.

"Согласен с вами, обязательно это сделаем", - отреагировал Путин.

Вице-премьер также отметил, что опыт пандемии доказал, что правительство может запускать электронные госуслуги буквально в течение одной-двух недель.

"За эти три тяжелых ковидных месяца мы на-гора выдали 12 госуслуг. Они стали полностью цифровыми. Это и материнский капитал, и выплаты пособий, и оформление электронных больничных, и выдача электронных пропусков. По ним были поданы более 50 млн электронных заявлений и 46 млн услуг были оказаны", - сказал Чернышенко.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно правильно применить этот опыт и перейти к массовому переводу государственных и муниципальных услуг в цифровой вид.

"Здесь самое главное не потерять этот темп, потому что население почувствовало удобство от электронных услуг, и нам нужно помочь организовать работу в очень жестком графике. Очень важно завершить централизацию информационных ресурсов, которые у нас уже есть: у Пенсионного фонда, Росреестра, МВД", - добавил вице-премьер.

Чернышенко отметил, что такая модернизация уже идет во всех перечисленных им ведомствах, и необходимые средства на это уже заложены в бюджете.

"Но также нужна унификация правил оказания услуг, как муниципальных, так и региональных, чтобы для получения услуг в разных субъектах не требовался разный набор документов. Так зачастую сейчас происходит. То есть критерии по всей стране должны быть одинаковыми, а схемы этих запросов на всех уровнях едиными, чтобы все обращались к единым типам баз", - добавил он.