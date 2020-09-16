ОНФ предложит разрешить семьям тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Общероссийский народный фронт (ОНФ) планирует в ближайшее время обратиться в правительство с предложением ввести новые меры поддержки семей, в том числе дать возможность использовать средства материнского капитала на ремонт жилья, сообщила в среду газета "Известия".

"Материнский капитал могут разрешить направлять на ремонт квартир. Такое предложение готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях. Инициативу в правительство в ближайшее время направит ОНФ, который провел мониторинг наиболее востребованных мер поддержки семей", - говорится в публикации.

Руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты (ОП) РФ Юлия Зимова сказала изданию, что именно эта мера стала самой популярной в проведенном в конце 2019 года исследовании ОП РФ "Семейная политика: меры поддержки глазами семей", о ее востребованности заявили 46% из 10 тыс. респондентов.

"Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, во-первых, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жилье, которое у них уже есть", - пояснила Зимова в беседе с газетой.

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сообщили, что в установленном порядке рассмотрят инициативу ОНФ, если она поступит в ведомство, пишут "Известия".