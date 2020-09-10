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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле Курильских островов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3, произошедшее в Тихом океане у Курильских островов, сообщили в четверг "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в четверг в 10:11 по местному времени (1:11 по Москве). Его очаг залегал на глубине 52 км. Эпицентр находился в 88 км восточнее г. Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир", – сказал представитель РАН.

Энергетический класс землетрясения составил 12,1.

В свою очередь, в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН "Интерфаксу" сообщили, что жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой 2-3 балла.

Курильские острова

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