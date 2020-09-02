Минобороны опубликовало документы о взятии Курил в конце Второй мировой войны

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России опубликовало рассекреченные документы о советских операциях на Дальнем Востоке в финале Второй мировой войны, в том числе о взятии Курильских островов.

"На сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел "Закономерный финал" с уникальными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающими о завершающем этапе Второй мировой войны", - сообщили в министерстве.

"75 лет назад завершился крупнейший военный конфликт в истории человечества. Решающий вклад в победу над общемировым врагом внесла Красная Армия, проведя на Дальнем Востоке три завершающих крупных операции: Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную", - сказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что посетители сайта смогут ознакомиться с деталями этих операций из рассекреченных журналов боевых действий, политических донесений, приказов, описаний переговоров советских и японских военачальников, схем боевых действий.

В Минобороны РФ сообщили, что, согласно документам, для захвата двух курильских островов Парамушир и Шимушу потребовалось более 1 тыс. человек.

Согласно пресс-релизу, советские военачальники в своих донесениях отмечали, что японцы отводили обороне островов Шумшу, Парамушир, Онекотан, Матуа, южной части Симусиру-то и северной части Уруппу первостепенную значимость: каждый остров представлял законченный вид крепостной обороны с развитой системой траншей.

По данным Минобороны РФ, многие рассекреченные документы говорят о том, что японские войска на Сахалине и в Северо-Восточном Китае осуществляли провокации и совершали преступления против местного населения.

"Освобождая Дальний Восток, части Красной Армии становились свидетелями фактов злодеяний, совершенных японскими захватчиками при отступлении. (...) С целью опорочить, вызвать ненависть и злобу к Красной Армии японцы осуществляли провокации. В городе Ванемяо при отступлении японские оккупанты переоделись в форму красноармейцев, а затем открыли огонь по мирным жителям - детям, женщинам, старикам, выживших добивали ножами. В русле старой реки красноармейцами было обнаружено около 500 трупов женщин, детей и стариков", - заяв военном ведомстве.