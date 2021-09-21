Землетрясение магнитудой 5,9 произошло возле Курил
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в Тихом океане возле Курильских островов Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Сейсмособытие произошло в 07:25 по сахалинскому времени (понедельник 23:05 мск) с эпицентром в 86 км юго-восточнее о. Симушир на глубине 59 км.
"В поселке Горячие Ключи на острове Итуруп землетрясение ощутили силой до двух баллов", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что тревога цунами не объявлялась. Пострадавших нет.