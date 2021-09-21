Поиск
Хроника последних дней СССР

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло возле Курил

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в Тихом океане возле Курильских островов Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие произошло в 07:25 по сахалинскому времени (понедельник 23:05 мск) с эпицентром в 86 км юго-восточнее о. Симушир на глубине 59 км.

"В поселке Горячие Ключи на острове Итуруп землетрясение ощутили силой до двух баллов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что тревога цунами не объявлялась. Пострадавших нет.

Курильские острова Итуруп Горячие Ключи

Новости по теме

Новости

Правительство спрогнозировало профицит бюджета РФ в 1,41 трлн руб. в 2022 году

Нападения в школах и вузах

Жертвам стрельбы в Перми было от 18 до 66 лет

Что произошло за день: понедельник, 20 сентября

Нападения в школах и вузах

Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии

Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии

Госдеп США заявил, что РФ на выборах не соблюдала международные обязательства

Госдеп США заявил, что РФ на выборах не соблюдала международные обязательства

"Почта России" за счет допэмиссии нарастит уставный капитал на 200 млрд рублей

Нападения в школах и вузах

Путин назвал стрельбу в Перми бедой для всей страны

Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа

Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа

В Госдуму прошли представители восьми партий

Нападения в школах и вузах

Власти Прикамья выплатят по 1 млн руб. семьям погибших при стрельбе в Перми

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');