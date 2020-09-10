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Источник узнал об участии Козака в заседании контактной группы по Донбассу

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Киев и Донбасс договорились о деэскалации и совместном расследовании нарушений перемирия вблизи поселка Шумы при посредничестве замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, заявил "Интерфаксу" источник в российской делегации.

По его словам, Козак лично принял участие во внеочередном заседании трехсторонней контактной группы. "Во многом благодаря личному вмешательству Козака удалось избежать дальнейшей эскалации ситуации на линии соприкосновения в районе населенного пункта Шумы, которая грозила срывом режима полного и всеобьемлющего прекращения огня", - сказал источник.

В результате была достигнута договоренность о "совместном расследовании представителями Украины и Донбаса с участием ОБСЕ нарушений Украиной режима перемирия в виде продвижения украинских укреплений в сторону противника в районе населенного пункта Шумы".

"Приказ об открытии огня с целью разрушения указанных укреплений отменен", - сказал источник. Об отмене этого приказа главы ДНР Дениса Пушилина стало известно вечером в среду. Киев и Донбасс договорились в 14:00 четверга приступить к совместному расследованию нарушений режима прекращения огня.

Пушилин 5 сентября распорядился нанести удар по позициям украинских силовиков в районе поселка Шумы.

С 27 июля стороны конфликта приступили к соблюдению дополнительных мер по контролю за перемирием, которое должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе. Меры предусматривают запрет на инженерные работы на линии соприкосновения сторон.

Дмитрий Козак Украина Денис Пушилин Донбасс ДНР Шума

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